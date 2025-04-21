Pendik’te Balkon Kısmi Olarak Çöktü

PENDİK’TE KISMI ÇÖKME OLAYI

Pendik’te 5 katlı bir binanın birinci katında bulunan balkon, kısmen çöktü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da ölüm gerçekleşmedi, ancak bina güvenlik amaçlı olarak tahliye edildi. Kaza, Alt Kaynarca Mahallesi Karlıca Sokak üzerindeki binada saat 16.00 sıralarında yaşandı.

BALKON ÇÖKME İHBARI

Çöken balkonla ilgili durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çöken kısmın altında kimsenin kalmadığını belirledi. İtfaiye ekipleri, balkondan sarkan beton parçalarını levye ile temizledi. Yapılan incelemelerde, binanın diğer dairelerinin balkonlarında da sıva çatlaklarının olduğu gözlemlendi. İtfaiye çalışmaları tamamlandıktan sonra belediye ekipleri, binada detaylı inceleme gerçekleştirdi.

ÇOCUKLARIM EVDEYDİ

Olay anında balkonu çöken dairede yaşayan Sultan Devecioğlu, “Ben dışarıdaydım. Çamaşır asıp sağlık ocağına gitmiştim. O sırada 2 çocuğum evdeydi. Korkmuşlar. Bir kızımda panik atak geçirdi. Eşim il dışında, durumu duyar duymaz hemen geldi. Herhangi bir yaralanma yaşanmadı” açıklamasında bulundu.

DEPREM KORKUSU

Binanın giriş katında oturan Ziya Dönergöz, “İşten geldikten sonra olaydan haberim oldu. Deprem olduğunu söylediler. Düzce depreminden dolayı telaşla geldim. Balkonu çöken dairenin altında oturuyorum. Evdekiler deprem olduğuna inanmış. Yaralı yok ama balkonun bir kısmı yıkıldı. Bina 1999 Düzce depreminde de vardı, neredeyse 40 yıllık bir yapı. Kentsel dönüşüme girmedi. Belediyeyle yaptığımız görüşmelerde binaya yatırım yapmak isteyen bulamadık. Müteahhit de ilgilenmiyor” dedi.