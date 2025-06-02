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Pendik’te Bıçakla Tehdit Olayı Kaydedildi

YOL VERME TARTIŞMASI KAYDEDİLDİ

Pendik’te yaşanan bir olay, trafikte yol verme münakaşası sırasında gelişti. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 31 Mayıs’ta bir sürücü, yola ani şekilde çıkan diğer sürücüye tepki gösterdi. Bu durum, sürücüler arasında kelimelerin ötesine geçen bir tartışma başlattı.

BIÇAKLA TEHDİT ANIMALARI GÖRÜNTÜLENDİ

Yol verme meselesi yüzünden büyüyen tartışma sırasında, sürücülerden biri aracından inerek, diğer sürücüyü bıçakla tehdit etti. Olayın anı ise bir araç içi kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir aracın aniden yola çıkması, sürücünün bıçak çekerek diğer sürücüye saldırma girişimi ve taraflar arasındaki diyalog yer alıyor.

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