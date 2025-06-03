Pendik’te Bıçakla Tehdit Olayı Yaşandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Pendik’te meydana gelen bir trafik tartışması, bıçaklı tehdit ile sonuçlandı. 31 Mayıs’ta Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşanan olayda, otomobiliyle ilerleyen bir sürücü, yola aniden çıkan diğer aracın sürücüsüne tepki gösterdi. Bu tepki üzerine iki sürücü arasında sözlü bir tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, bir sürücünün otomobilinden inip diğerine bıçakla tehdit etmesiyle devam etti.

GÖRÜNTÜLERİN PAYLAŞIMIYLA POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından, içerisinde ailesi bulunan sürücüyü bıçakla tehdit eden kişinin görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Bu gelişme üzerine Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, derhal bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, bıçakla tehdit eden şüpheli, 17 yaşındaki E.T., yakalanarak Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi. Ayrıca, E.T. için ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai bir işlem de uygulandı.

ARAÇ İÇİ KAMERADA KAYITLI ANLAR

Olay anında otomobilin yola aniden çıkışı ve sürücünün bıçakla tehdit görüntüleri, araç içi kamera kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda, taraflar arasında yaşanan tartışma ve bıçaklı tehdit net bir şekilde görüldü. Bu olay, trafikteki gerilim ve güvenlik sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.