Pendik’te Bir Vatandaş Epilepsi Geçirdi

Olayın Gelişimi

Pendik’te bulunan semt pazarında, yürüyen bir vatandaş, aniden epilepsi nöbeti geçirerek yere yığıldı. Bu talihsiz olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Pendik Çamçeşme Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, nöbet geçiren şahıs, fenalaşmadan önce eliyle yardım işareti yaptı. Ancak düşerken kafasını yere çarptı.

İlk Müdahale ve Ambulans

Fenalaşan vatandaşa, çevredeki kişiler hemen ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen ambulansla birlikte şahıs hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, vatandaşın dengesini kaybederek yere düştüğü ve insanların yardıma koştuğu anlar net bir şekilde görüldü.

Pazar Esnafının Tanıklığı

Pazar esnafından Mehmet Çelik, olay anını anlatarak, “Kalabalık gördüm, amca yerde yatıyordu. Başını yere vurmuştu. Ambulans geldi, hastaneye götürüldü. İlk müdahaleyi çevredeki arkadaşlar yaptı” şeklinde ifade etti. Bu olay, özellikle pazar alanında yaşanan sağlık problemlerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini gözler önüne seriyor.