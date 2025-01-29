Pendik’te Bitirim Üçlü’den Silahlı Saldırı

OLAYIN BAŞLANGICI

Pendik’te, iş arkadaşıyla aralarında tartışma yaşayan Handan Ünlü (33), yaşanan durumu birlikte yaşadığı Tayfun Çevik’e (25) anlattı. Çevik, ‘Bitirim 3’lü’ adında bir sohbet grubu oluşturup, burada plan yaparak saldırıya katılan şüpheliler ile birlikte, ambulans şoförü Birol Ülkü’ye (40) silahlı saldırı düzenledi. O saldırıda Ülkü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 25 Ocak’ta saat 20.25 sıralarında Fatih Mahallesi Harbiye Sokak’ta gerçekleşti. İddiaya göre, acil tıp teknisyeni Handan Ünlü ile ambulans şoförü Birol Ülkü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Handan Ünlü, durumu Tayfun Çevik’e iletti. Tayfun Çevik, hastaneye giderek Birol Ülkü’yü tehdit etti.

SALDIRI ANLARI

Birkaç gün sonra, motosikletiyle seyir halindeki Birol Ülkü, arkasında peşine düşen kasklı motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, omzundan yaralanan Ülkü yere düştü. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Hastanede tedavi gören Birol Ülkü’nün, polise verdiği ifadede, kendisini vuranların daha önce tartıştığı Handan Ünlü ile Tayfun Çevik olabileceğini belirttiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, Tayfun Çevik ve Handan Ünlü’yü yakalayarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Tayfun Çevik, suçlamaları reddetti ve telefonuna savcılık kararıyla el konuldu. Yapılan incelemeler sonucunda, Çevik’in ‘Bitirim 3’lü’ isimli bir sohbet grubu oluşturduğu tespit edildi. Grupta vurulan Birol Ülkü’nün fotoğrafları ve olay günü kullanılan motosikletten bahseden mesajlar bulundu. Ayrıca, Birol Ülkü’yü vuracak olan kişilerin ödüllendirilmesi konusunda ifadeler yer aldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin motosikletiyle ilerleyen Birol Ülkü’ye arkadan ateş ederek yaraladığı ve ardından çıkmaz sokağa girdikleri görülüyor. Burada panikle motosikletlerinin kontrolünü kaybettiler.

POLİSİN YAKALAMA OPERASYONU

‘Bitirim 3’lü’ sohbet grubunun üyeleri T.Ç. (18), B.Y. (17) ve U.Ç. (15), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 1 adet suç kaydı bulunan Handan Ünlü, 25 adet suç kaydı bulunan Tayfun Çevik, T.Ç. ve B.Y. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 yaşındaki U.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.