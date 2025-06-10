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Pendik’te Çocuk Şüpheli Gözaltına Alındı

PENDİK’TE BİÇAKLI ŞİDDET OLAYI

Pendik’te bir kişiyi bıçakla tehdit ederek darbeden çocuk şüpheli gözaltına alındı. 7 Haziran’da Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi’nde bankta oturan E.İ, bilinmeyen 3 kişi tarafından bıçakla tehdit edildi. Şüpheliler, darbettiği E.İ’nin tespihini gasbederek olay yerinden kaçtı.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Olayın meydana gelmesinin ardından, polis ekipleri kamera incelemesi ve saha çalışmaları yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen çocuk şüpheli E.Ç, gözaltına alındı. E.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, kimlik bilgileri belirlenen diğer çocuk şüpheliler E.Y. ve Y.A’nın yakalama çalışmaları devam ediyor.

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