Pendik’te Depo Yangını Kontrol Altında

YANGIN PENDİK’TE İNŞAAT FİRMASININ DEPOLAMA ALANINDA BAŞLADI

Pendik Güzelyalı Mahallesi’nde bir inşaat firmasına bağlı depolama alanında yangın çıktı. Olay, saat 16.00’da meydana geldi. Vatandaşların gözüne çarpan yanan straforların ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca büyük bir hızla büyüyen alevler, yakındaki 4 katlı bir binaya da sıçradı.

İTFAİYE MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda ne ölü ne de yaralı bulunmasına rağmen önemli bir maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında orada bulunan Mehmet Arslan, “Straforlardan çıkıyor ateş. Ondan sonra bizim binayı sarıyor. Çocuk vardı içeride, arkadaş çıkarmış. Çok şükür yani. Can kaybı yok şükür” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Bir diğer vatandaş Ferhat Kurma ise, “Yangına biz de müdahale ettik. İtfaiyenin gelmesi bir 15-20 dakika sürdü. İtfaiye yangına müdahale etti. Çok şükür söndürüldü” dedi. Olayın yaşandığı alan ve yangının büyüme sebebi, dikkatleri üzerine topladı.