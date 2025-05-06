Pendik’te Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı

PENDİK’TE ASKER UĞURLAMA EĞLENCESİ’NE MÜDAHALE

Pendik’te bir asker uğurlama eğlencesinde sosyal medyada yayımlanan görüntülerde havaya ateş eden bir kişi, gözaltına alındı. Olay, 5 Mayıs 2025’te saat 18.00 civarında Pendik Kurtköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Sosyal medya üzerinden yayımlanan asker eğlencesi görüntülerinde bazı kişilerin havaya ateş açtığı tespit edildi.

Söz konusu görüntülerin yayılması üzerine Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Araç içerisinden havaya ateş eden kişinin E.K. olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanan bu kişi, gözaltına alındı. Olayda kullanılan kuru sıkı tabanca da emniyet birimleri tarafından muhafaza altına alındı ve şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

İKİNCİ ŞAHIS ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Aynı görüntülerde motosiklet üzerinde pompalı tüfek ile havaya ateş eden başka bir şahsın kimliği ise henüz belirlenemedi. Bu kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülmektedir. Olayla ilgili yapılan soruşturma devam ediyor.