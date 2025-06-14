Pendik’te Işıl Öykü Dinç’in ölümü

OLAYIN GÜNDEMİ

Pendik’te 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç’in yaşamını yitirmesine neden olan sürücü Ömer Faruk Ballı’nın (26) ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor. Mahkeme, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Olay, Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi Tuzla istikametinde, 18 Mayıs günü yaşandı. 34 KAB 356 plakalı aracı kullanan Ömer Faruk Ballı, yolun karşısına geçmekte olan Işıl Öykü Dinç’e çarptı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Dinç, olay yerinde hayatını kaybetti. Ömer Faruk Ballı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ SÜREÇTE GELİŞMELER

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 18 Mayıs günü Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi üzerinde gerçekleşen kazanın detayları yer aldı. Işıl Öykü Dinç’in çarpma sonucu olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Kaza tespit tutanağında ise sürücü Ömer Faruk Ballı’ya kusur atfedildiği vurgulandı. Mağdurun karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı anlaşıldı ve delil yetersizliği olmadığı kanaatine varıldı. İddianame, Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

SANIKTAN AÇIKLAMA

Sanık Ömer Faruk Ballı, savcılık ifadesinde, “Olay günü sahil yolunda nişanlımla birlikte seyir halindeyken yeşil ışık yandığı için yoluma devam ediyordum. Trafik ışıklarına geldiğimizde bir anda sağ tarafımdan bir ses duydum. Ne olduğunu anlamadım. İndikten sonra bir kişiye çarptığımı gördüm. Kendisi kör noktamda kaldığı için kendisini görmedim. Kazanın etkisiyle tam olarak hatırlamamakla birlikte hız limitine uygun şekilde aracımı kullanıyordum. Olay nedeni ile çok üzgünüm” dedi.

TAHLİYE KARARI

İddianameyi inceleyen mahkeme heyeti, cezanın alt ve üst sınırını göz önünde bulundurarak ve sanık lehine değişme ihtimalini değerlendirerek tahliyesine karar verdi. Sanık Ballı hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve haftanın belirli günleri imza atma şartıyla adli kontrol tedbiri uygulandı. 19 Mayıs’ta tutuklanan sanık, 21 Mayıs günü tahliye edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKMA TARİHİ

Ömer Faruk Ballı’nın ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. İlk duruşma, 23 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

KAZANIN KAMERAYLA KAYDEDİLMESİ

Ömer Faruk Ballı’nın Işıl Öykü Dinç’e çarptığı anlar bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, sanığın kullandığı aracın Işıl’a çarptığı ve Dinç’in savrularak yere düştüğü anlar belirlendi.