Pendik’te Kanalizasyona Dökülen Sıvının Kaynağı

OLAYIN TANIMI

İstanbul Pendik ilçesinde, Sanayi Mahallesi’nde bir çocuk parkı yakındaki rögar kapağını açan firma çalışanları, üzerinde taşıdıkları sıvı maddeyi kanalizasyona dökme eyleminde bulundu. Bir saat boyunca düzenli olarak aynı işlemi gerçekleştiren çalışanlar, rögar kapağını açık bırakmalarıyla dikkat çekti. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ardından rögar kapağını kapatıp alanı terk eden şahısların davranışları şüpheli bulundu.

FİRMA AÇIKLAMASI

Olayla ilgili olarak bir açıklama yapan firmanın yetkilisi Fatih Mutlu, dökülen sıvının kimyasal atık olmadığını vurguladı ve “Firmamızın gideri tıkandığı için taşma meydana geldi. Rögarı açmak amacıyla kimyasal değil lavabo açıcı kullandık. 12 lavabo açıcı döküp, ardından su ekledik. Taşan suları bidonlara alıp en yakın kanalizasyona döktük. Amacımız yalnızca tıkanıklığı gidermektir. Firmamızda cıvata üretimi yapılmakta ve burada kimyasal atık kullanılmamaktadır” dedi. Mutlu, olay sonrası Pendik zabıta ve İSKİ ekiplerinin inceleme başlattığını, bidonlardan alınan numunelerin analiz edileceğini de ekledi.

İSKİ’NİN İNCELEME SÜRECİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, olayın meydana geldiği alanda incelemelere başladı. Yapılan testler ile sıvının kimyasal bir madde olup olmadığı netleştirileceği belirtildi. Bidonlardan alınan numunelerin analiz edileceği ifade edilirken, incelemelerin sonuçlarının önemli olacağı kaydedildi.