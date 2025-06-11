Pendik’te Kavga; Aykut Karagöz Hayatını Kaybetti

OLAY VE KAVGA DETAYLARI

Pendik’te iş insanı Aykut Karagöz (45), alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan bir silahlı kavgada hayatını kaybetti. Olay, Sülüntepe Mahallesi Ney Sokak’ta dün saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, Hamza Karaman (37), Karagöz’ün sokakta bulunan 3 katlı binanın üçüncü katındaki ofisine geldi ve burada kısa bir süre konuşmaya başladı. Ancak, kısa süre içinde Aykut Karagöz silah çıkartarak taraflar arasında bir silahlı çatışma başladı. Bu kavga sırasında Karagöz, Karaman’ı omzundan vuracak büyük bir kargaşa yarattı.

KAVGANIN SEYRİ

Silahlı çatışma büyüdükçe, Karaman, Aykut Karagöz’ün elinden silahı alarak ona ateş etti. Olay sonucunda 2 kişi yaralanırken, durum hemen 112 Acil Servis’e bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Hamza Karaman, ayağından ve omzundan yaralı olarak Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan, bacak ve kalça kısmından ağır yaralanan Aykut Karagöz ise yakınlardaki özel bir hastaneye taşındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Karagöz hayatını kaybetti.

POLİS VE GÜVENLİK İNCELEMESİ

Olay yeri incelemesi gerçekleştiren polis ekipleri, iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olay anının iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi. Hayatını kaybeden Aykut Karagöz’ün inşaat sektöründe faaliyette bulunduğu ve aynı zamanda Serhat Ardahan Spor’un eski başkanı olduğu öğrenildi. Karagöz, Pendik Kurtköy Merkez Cami’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla toprağa verilecek.