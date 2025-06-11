Pendik’te Kavga; Aykut Karagöz Hayatını Kaybetti

İŞ İNSANI AYKUT KARAGÖZ’DEN ACI HABER

Pendik’te, iş insanı Aykut Karagöz, 45 yaşındayken, alacak verecek meselesi yüzünden yaşadığı silahlı kavgada hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Hamza Karaman hastaneye kaldırıldı. Kavganın anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Sülüntepe Mahallesi Ney Sokak’ta, dün saat 17.00 sıralarında gerçekleşti.

SİLAHLI KAVGA

İddiaya göre, 37 yaşındaki Hamza Karaman, Aykut Karagöz’ün bulunduğu 3 katlı binanın üçüncü katındaki ofisine gitti. İlk aşamada kısa bir konuşma yapan iki kişi arasında gerilim arttı ve Aykut Karagöz silahını çıkardı. Bu durum, taraflar arasında silahlı bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Karagöz, Karaman’ı omzundan vurdu. Devam eden çatışmada, Karaman silahı Karagöz’den alarak ona ateş etti.

CENAZE TÖRENİ VE POLİS MÜDAHALESİ

Olay sonucunda, iki kişi daha yaralandı. İhbar üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Hamza Karaman, Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca, Aykut Karagöz de ağır yaralı olarak çevredeki özel bir hastaneye götürüldü, ancak orada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan polis incelemesinde iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hayatını kaybeden Aykut Karagöz’ün inşaat şirketine sahip olduğu ve Serhat Ardahan Spor’un eski başkanlığı yaptığı öğrenildi. Cenaze namazı, Pendik Kurtköy Merkez Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınarak toprağa verilecek.