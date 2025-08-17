Pendik’te Kavga Çıktı, Gözaltılar Yapıldı

ALACAK VERECEK MESELESİ GÜNDEME GELİYOR

Pendik’te alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan kargaşa sırasında tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Olay, dün akşam saat 21.50 sularında Pendik Sülüntepe Mahallesi Akyazı Sokak’ta meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

38 yaşındaki E.Ç. ile 48 yaşındaki S.K. arasında yaşanan alacak verecek meselesi yüzünden önce tartışma çıktı. Ancak tartışmaya tarafların yakınlarının da katılmasıyla olay büyüdü ve kavgaya dönüştü. Bu esnada mahallede kısa süreli bir panik yaşandı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar dikkat çekti.

Polis ekiplerinin olay yerine müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Kavga esnasında E.Ç., S.K. ve 41 yaşındaki M.K. gözaltına alındı. Bu kişilerin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu bilgisi verildi. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başladı.