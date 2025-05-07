Pendik’te Kavga Davası Devam Ediyor

PENDİK’TE KAVGA DAVASI DEVAM EDİYOR

Pendik’teki bir börekçide çalışan İbrahim Demir’in mesaj attığı kadının eşi Uğur Boz ile yaşanan kavgaya dair davanın duruşmasına devam edildi. Duruşma, dosyada yer alan eksik belgelerin tamamlanması amacıyla 12 Kasım’a ertelendi.

DAVANIN ARKA PLANI

4 Eylül tarihinde Ertuğrul Gazi Mahallesi’ndeki börekçide cereyan eden olayda, börekçi çalışanı İbrahim Demir, sipariş götürdüğü Burçin B.’yi telefonla mesaj atarak taciz etmiş. Burçin B.’nin eşi Uğur B. durumu öğrenince börekçiye giderek İbrahim Demir ile çalışanlar arasında bir tartışma başlamış. Tartışma, İbrahim Demir’in kardeşi Ömer Demir’in de olaya dahil olmasıyla kavgaya dönüşmüş. Bu olay sonucunda, Uğur B. ve İbrahim Demir yaralanmış.

TUTUKLAMALARA DAİR GİDİŞAT

Meydana gelen olaydan sonra hastanede tedavi edilen şüphelilerden Ömer Demir ve İbrahim Demir tutuklanmış. İlk duruşmada İbrahim Demir tahliye edilirken, 2 Aralık’ta gerçekleşen duruşmada İbrahim ve Ömer Demir kardeşler, yaptıkları acımasız eylem için pişman olduklarını ifade ederek karşı taraftan özür dilediklerini belirtmiş. Ara kararını açıklayan mahkeme, suçun türü ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tutuklu sanık Ömer Demir’in tahliyesine karar vermiş.

DURUŞMA SONUCU VE ERTELEME

Davanın sürdüğü 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, tutuksuz sanıklar Ömer Demir ve İbrahim Demir duruşmaya katıldı. Taraf avukatlarının da salonda hazır bulunduğu duruşmada, Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda Ömer Demir’in yüzünde meydana gelen izlerin sabit bir iz olduğu ifade edildi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 12 Kasım’a ertelerken, sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.