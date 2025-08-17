Pendik’te Kavga, Polis Havaya Ateş Açtı

Olayın Nedenleri ve Gelişmeleri

Pendik’te iki kişi arasında borç-alacak meselesi yüzünden başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da müdahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Sülüntepe Mahallesi Akyazı Sokak’ta gerçekleşti. E.Ç. (38) ile S.K. (48) arasında geçen tartışmanın büyümesiyle birlikte, çevrede bulunan kişiler durumu hemen polise bildirdi.

Polisin Müdahalesi

Gelip durumu kontrol altına almak isteyen polis ekipleri, kavgayı sona erdirmek amacıyla havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı. Polisin müdahalesi sonrası tartışan taraflar evlerine yönelirken, kavgayı başlatan E.Ç. ve S.K. ile birlikte durumun daha da büyümesine yol açan M.K. (41) gözaltına alındı. Olay, sokakta yaşayan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Soruşturma Süreci

Yaşanan bu olayla ilgili başlatılan soruşturmada toplamda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ifadesinin alınarak olayın detaylarının aydınlatılması bekleniyor. Olayın büyümesi sonucu yaşanan bu durum, bölgedeki güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor.