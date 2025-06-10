Pendik’te Kaybolan Şahıs İçin Arama

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Pendik’te ormanlık alanda kaybolan bir kişi için acil arama çalışmaları başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde 49 yaşındaki Şaban Aksoy, Pendik Veli Baba Mahallesi Aydos Ormanı yolu üzerinde 34 LD 0515 plakalı aracını yol kenarına park ederek Aydos Ormanı’na girdi. Bir süre sonra Aksoy’dan haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER GÖREVE DEVAM EDİYOR

Yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi. Ekipler, Aksoy’u bulmak için hassas burunlu köpekler ve dron kullanarak kapsamlı bir arama faaliyeti yürütmeye başladı. Şu an itibarıyla ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.