Pendik’te Kayıp Şahıs İçin Arama

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Pendik’te, ormanlık alanda kaybolan bir kişi için arama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Öğle saatlerinde, 49 yaşındaki Şaban Aksoy, Pendik Veli Baba Mahallesi Aydos Ormanı yolu üzerindeki aracını park ederek ormana girdi. Bir süre sonra Aksoy ile iletişim kuramayan ailesi durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından, olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri yönlendirildi. Aksoy’u bulmak için özel eğitimli köpekler ve drone kullanılarak arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin arama işlemleri halen sürüyor.