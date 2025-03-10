Pendik’te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

SEYİR HALİNDEKİ GRUPTA KAZA MEYDANA GELDİ

İstanbul Pendik’te, seyir halinde olan bir motosiklet sürücüleri grubu arasında kaza meydana geldi. Kask kamerasına yansıyan bu olayda bir kişi yaralandı. Kazanın, Pendik Sahilyolu Kaynarca çevresinde gerçekleştiği bildiriliyor.

İKİ SÜRÜCÜ ARASINDA ŞAKA YAPILDI

Grup halinde seyir eden motosiklet sürücüleri arasında iki sürücünün şakalaşması sonucunda kaza gerçekleşti. Bu olayda bir motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazanın hemen ardından ihbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri görevlendirildi. O anlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.