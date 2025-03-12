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Pendik’te Otomobil Dereye Uçtu, 5 Yaralı

OTOMOBİL DREYE UÇTU, 5 YARALI

Pendik’te hareket halindeki bir araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda derelere düştü. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay, sabah saatleri 07.00 civarında Pendik Kurtköy Mahallesi Rize Sokak’ta gerçekleşti. İddialara göre, 06 RHR 62 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün virajı alamaması nedeniyle derelere uçtu.

AMBULANS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine hemen ambulans, polis ve itfaiye takımları geldi. Yaşanan kazada araçta bulunan 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralıların durumu ise hayati tehlike taşımadığı bildirildi. Ekipler, kazanın nedenleri üzerine detaylı inceleme başlattı.

MAHALLE SAKİNİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Olayı gören mahalle sakini Nurettin Delibalta, “İlk önce ambulans sesini duyduk. Camdan baktığımda itfaiye ve polislerin de geldiğini gördüm. İtfaiye ağaça merdiven attı ve çıkardı. Herhalde hızlı giderken virajı alamadı, bariyerleri kırıp dereye uçtu.” şeklinde konuştu.

– İSTANBUL

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