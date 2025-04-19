Pendik’te Otomobil Yangını Ve Patlama

PARK HALİNDEKİ ARAÇTA YANGIN

Pendik’te park halindeki bir otomobilde yangın çıktı ve bu esnada patlamalar yaşandı. Olay, saat 19.00 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan Süreyyapaşa Caddesi’nde gerçekleşti. Bir anda alev alan araç, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

PATLAMALAR VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yangın sırasında araçta meydana gelen patlamalar, o anları cep telefonu kameralarında kaydetti. İhbar üzerine, hızlıca olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, profesyonel bir müdahale ile yangını kontrol altına aldı ve kısa sürede söndürdü. Olay, çevredeki vatandaşların ilgiyle izlediği anlar arasında yer aldı.