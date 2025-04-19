PENDİK’te Otomobilde Yangın Meydana Geldi

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Pendik’te bir otomobilde yangın meydana geldi. Olay, Bahçelievler Mahallesi, Süreyyapaşa Caddesi’nde, saat 19.00 sıralarında park halindeki bir aracın alev almasıyla başladı. Alevler, bilinmeyen bir nedenden kaynaklanarak otomobili kısa sürede sardı. Yangını gören çevredekiler, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak bu çaba yangını söndürmeye yetmedi.

İTFAYE MÜDAHALESİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Durumun acil olarak yetkililere bildirilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri geldiğinde, alevler artık kontrol altına alınamaz bir hal almıştı. Yangın, itfaiye müdahalesi ile söndürüldü. Ancak, otomobil alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.