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Pendik’te Şaban Aksoy İçin Arama Devam Ediyor

HASSAS BIR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

İstanbul Pendik’te Aydos Ormanı’na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan 49 yaşındaki Şaban Aksoy için arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Olay, önceki gün öğle saatlerinde Pendik Veli Baba Mahallesi Dağ Çileği Sokak Aydos Ormanı yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Şaban Aksoy, 34 LD 0515 plakalı aracını orman yoluna park ettikten sonra yürüyerek ormanlık alana girmiş. Aksoy’dan uzun bir süre haber alamayan yakınları durumu hemen polis ve AFAD ekiplerine bildirdi.

KAYIP ŞAHSA ULAŞILAMADI

Yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, polis, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekipleri yönlendirilmiş. Otomobilde gerçekleştirilen incelemelerde, Aksoy’a ait telefon da bulunmuş. Ekipler, kayıp şahsın izine ulaşmak amacıyla arama çalışmalarına hemen başlamış. Ancak gece geç saatlere kadar süren arama faaliyetlerinde Aksoy’un izine rastlanamayınca çalışmalara bir süre ara verildi. Bugün öğleden sonra ekipler, arama çalışmalarını yeniden başlattı.

ARAMALAR GÜÇLÜ TEKNİKLERLE YÜRÜTÜLÜYOR

Arama faaliyetlerinde hassas burunlu iz takip köpekleri ve dronlar etkin bir şekilde kullanılıyor. Ormanın geniş bir alanında gerçekleştirilen aramalarda ekiplerin titiz çalışmaları sürerken, şu ana kadar Şaban Aksoy’a ait herhangi bir iz ya da bulguya ulaşılamadığı belirtildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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