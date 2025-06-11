Pendik’te Şaban Aksoy’u arıyorlar

PENDİK’TE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Pendik’te akşam saatlerinde aracını park ettikten sonra ormanda kaybolan Şaban Aksoy’un (49) arama çalışmaları ikinci gününde sürdü. Arama faaliyetlerine Pendik Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerinden gelen arama kurtarma ekipleri katılıyor.

10 Haziran Salı gününden beri yakınlarıyla iletişim kuramayan Şaban Aksoy, 34 LD 0515 plakalı aracıyla Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokak’a park etti. Ormana gitmesinin ardından, Aksoy’un telefonunun aracın içerisinde bulunduğunun belirlenmesi üzerine Aydos Ormanı’nda arama çalışmaları başladı. Bu çalışmalar itfaiye, AFAD, UMKE ve acil sağlık ekipleri tarafından yürütüldü.

Arama faaliyetleri sonuç vermediği için dün gece geç saatlerde durduruldu. Bugün öğleden sonra Aksoy’dan hala haber alınamayınca arama çalışmalarına yeniden başlandı. Ekipler, hassas burunlu iz takip köpekleri ile orman içinde detaylı bir arama yürütüyor. Şaban Aksoy’u bulmak için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.