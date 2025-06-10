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Pendik’te Şahıs İçin Arama Başlatıldı

PENDİK’TE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Pendik’te bir şahıs için arama çalışmaları yürütülüyor. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Şaban Aksoy isimli kişi, Pendik Veli Baba Mahallesi’ndeki Aydos Ormanı yolu üzerinde 34 LD 0515 plakalı aracını yol kenarına park etti ve ormana girdi. Bir süre sonra Aksoy’dan haber alamayan ailesi, durumu ilgili ekiplere bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbar üzerine olay bölgesine AFAD, UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Aksoy’u bulmak için hassas burunlu köpek ve dron kullanarak arama çalışmalarına başladı. Ekiplerin arama faaliyetleri halen devam ediyor.

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