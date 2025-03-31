Pendik’te Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

PENDİK’TE ATEŞ AÇILDI

Pendik’te gerçekleşen silahlı saldırı, husumetli oldukları kişilerin kebapçı dükkanında meydana geldi. Olayda, yemek yerken kurşunların hedefi olan 3 müşteriden biri yaşamını yitirirken, diğer ikisi yaralandı. Olay, Yenişehir Mahallesi’ndeki kebapçıda birkaç gün önce yaşandı. İddialara göre, husumetli oldukları kişilerle ilişkilendirilen şüpheliler, kebapçının önüne araçla gelerek dükkana ateş açtı.

SALDIRIDA 3 MÜŞTERİ VURULDU

Saldırı sırasında kebapçıda yemek yiyen ve olayla ilgisi olmayan Koray İspir, Yusuf Topal ve Emrullah Gürlük kurşunların hedefi oldu. Şüpheliler olay yerinden hızla kaçarken, ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. Silahla vahşi bir şekilde vurulan Koray İspir hayatını kaybederken, yaralı olan Topal ve Gürlük sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayın faillerinin tespit edilmesi için çok yönlü soruşturmalar sürüyor.