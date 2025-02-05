Pendik’te Silahlı Saldırı ve Helallik Olayı

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞMEKTE

Pendik’te arkadaş grubu arasında çıkan bir tartışma, kavgaya dönüşerek olayın ciddiyet kazanmasına yol açtı. Olayda kavga eden şüpheliler, karşı tarafın iş yerlerine kurşun sıktıktan sonra helallik istedi. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle, 3 saldırgan kısa sürede yakalandı. Güvenlik kameraları, iş yerlerinin kurşunlandığı anları kaydetti. Bu olay, 31 Ocak’ta Yenimahalle Abdülhalik Caddesi’nde meydana geldi.

KAVGA SONRASI KURŞUNLAMA OLDU

İddialara göre, berber dükkanı sahipleri S.G., Eyüp Kaya ve oto galeri işletmecisi F.D., arkadaşları İ.Y.I., F.B., S.Ö. ile bir araya gelerek eğlenme amacıyla bir araya geldi. Ancak grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma hemen kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Gece saat 02.45 sıralarında, şüpheliler, Eyüp Kaya ve S.G.’nin berber dükkanına gelerek kurşun açtı. Ardından, F.D.’nin oto galeriye giderek 4 el ateş etti.

Olay günü yaşadıklarını paylaşan Eyüp Kaya, “Eğlenmeye gidecektik. O sırada onlar geldi. Muhabbet ederken kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırdık ve dağıldık. Gece 02.45 civarında dükkana ateş açıldı. Kavga edecek bir konu yoktu. O akşam kurşunladılar. Kuaförü ve oto galeriyi taradılar. Buraya gelip helallik istedi, ben ise etmedim. Biz kavgayı ayırmaya çalışırken polisler geldi” şeklinde konuştu.

PENDİK POLİSİ ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği, olaylardan sonra şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Kurşunlama olayını gerçekleştirenlerin, 13 suç kaydı bulunan İ.Y.I., 4 suç kaydı bulunan F.B. ve 12 suç kaydı olan S.Ö. olduğu belirlendi. Polis, 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlar sonucunda, bir evin bodrumunda gizlenmiş 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. (DHA)