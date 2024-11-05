Pendik’te TIR, Skuteri Sürükledi: Çamlı Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Kaza, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı’nda saat 08.45 sıralarında gerçekleşti. 24 yaşındaki Hasan Furkan Çolak yönetimindeki dorsesiz TIR, takip mesafesini kapatarak önünde giden 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı’nın kullandığı skutere yanaştı ve 150 metre önünde sürükledikten sonra aracın altına aldı.

Kazada ağır yaralanan Çamlı, ihbar yapılmasının ardından gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı ama burada hayatını kaybetti. TIR şoförü olay yerinde gözaltına alındı. Kazanın detayları ile ilgili polis ekipleri, çalışma başlattı.