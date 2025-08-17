Pendik’te Yangın Çıktı, İtfaiye Geldi

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Pendik’te bir elektrik kablosu deposunda yangın olayı gerçekleşti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla söndürüldü. Olay, 03.00 sıralarında Pendik Güllübağlar Mahallesi Şirin Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki elektrik kablosu deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın başladı.

BÜYÜYEN YANGINA MÜDAHALE

Yangının hızla yayılması üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için uzun süre mücadele etti. Yangın sonunda itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın sebebiyle any kaybı veya yaralanma olmadığı bilgisi alındı. Olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.