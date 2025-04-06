Pendik’teki Kaza’da 4 Kişi Hayatını Kaybetti. Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na Götürüldü. DNA Örnekleri Alındı

KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA FEKAKET: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pendik’te Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Hızla ilerleyen otomobilin TIR’ın altına girmesi sonucu yaşanan feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

KORKUNÇ KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Kaza, Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana geldi. 67 SF 722 plakalı otomobilin, gişelerde ödeme yapmak için duran AM 1689 HP plakalı TIR’ın altına girdiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu otomobilden çıkarılan Sadi Tanberk (69), Ayşen Yıldız Tanberk (73), Vahide Kalyoncu (63) ve Özgür Yıldız (59) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki cenazeler Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, TIR’ın altından çıkarılan otomobil kullanılamaz hale geldi.

UMMAN TATİLİNDEN DÖNERKEN KORKUNÇ KAZAYA KURBAN GİTTİLER

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle geçtiğimiz hafta Zonguldak Ereğli’den Umman’a gezmeye giden öğretmen Vahide Kalyoncu (63) ile öğretmen Özgür Yıldız (59), tatil dönüşü havalimanına bıraktıkları otomobilleriyle karı koca olan Ayşen Yıldız Tanberk (73) ve Sadi Tanberk’i de yanlarına alarak Düzce’ye gitmek için yola çıkmışlardı.

CENAZELERİN TEŞHİSİ İÇİN DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülen cenazelerin yakınlarından teşhis için DNA örneği alındı. Vahide Kalyoncu’nun cenazesinin işlemlerinin ardından Zonguldak’a, Sadi Tanberk ve eşi Ayşen Yıldız Tanberk ile kardeşi Özgür Yıldız’ın cenazelerinin ise Düzce’ye gönderileceği öğrenildi. Özgür Yıldız ve Ayşen Yıldız Tanberk’in CHP Ankara milletvekili Okan Konuralp’in kuzenleri olduğu belirlendi.