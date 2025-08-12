Pendik’teki Yangın Paniğe Yol Açtı

PENDİK’TE YANGIN PANİĞİ

Pendik’te üç katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın, çevredekilerde korku yarattı. Gece saatlerinde yaşanan bu olayda, binanın çatısından yükselen dumanlar dikkat çekti ve durum hemen itfaiyeye bildirildi.

İTFAYE VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi hızla yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangının binanın alt katlarına sıçramaması için yoğun gayret gösterdi. Yangın, yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri başarıyla tamamlandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma açıldı. Olay anını gören bazı vatandaşlar, alevlerin çatıyı sardığı anları cep telefonlarıyla kaydetti.