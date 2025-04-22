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Pendik’teki Yangın Yaklaşık Bir Saatte Söndü

Pendik’teki palet fabrikasında meydana gelen yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Olay, saat 19.00 civarında Ramazanoğlu Mahallesi Eren Sokak’ta bulunan fabrikada bilinmeyen bir nedenle başladı. Yangında birçok palet alev aldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, fabrikanın komşusu olan iki binanın çatısını ve bir atölyeyi de etkisi altına aldı. Atölye ile binalar hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yangın durumunun bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edildi.

Yangının Etkileri

Yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Mahalle sakinlerinden Kerim Öztürk, yangının ardından büyük bir tahribat olduğunu belirtirken, “Burada palet deposu vardı. Patlama olduğu söylendi. Paletler yandı, daha sonra binalara sıçradı. Neredeyse söndürüldü. Fakat çok tahribat var” dedi. Yine mahalle sakinlerinden Yılmaz Usta Alioğlu, rüzgarın yangının şiddetini artırdığına değinerek, “Yaralı ve ölü yok. Yangın kontrol altında. Binalar tahliye edildi, çatıları yandı” ifadelerini kullandı.

İnceleme Başlatıldı

Alevlerin geniş hasara yol açtığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca, soğutma çalışmaları havadan görüntülendi. Bu yangın, bölgede meydana gelen diğer olaylarla birlikte dikkat çekici bir durum oluşturdu.

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