Pendikspor, 100. Maçını Oynadı

PENDİKSPOR KAPTANI MESUT ÖZDEMİR İÇİN ÖZEL BİR GÜN

Pendikspor’da kaptan Mesut Özdemir, kulübü ile 100. maçına çıktı. Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Pendikspor, evinde Sivasspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Bu mücadele, Mesut Özdemir için özel bir anlam taşıyan bir karşılaşma oldu.

100 NUMARALI FORMASI TAKDİM EDİLDİ

Tecrübeli futbolcu, 100. kez kırmızı-beyazlı forma ile sahaya çıktı. Maç öncesinde 32 yaşındaki futbolcuya özel olarak hazırlanmış 100 numaralı Pendikspor forması, Kulüp Başkanı Adem Zafer Torun tarafından kendisine hediye edildi. Mesut, mücadeleye ilk 11’de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı.