Pendikspor 2-0 Bandırmaspor’u Yendi

PENDİKSPOR’UN GALİBİYETİ

Pendikspor, Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Bandırmaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ilk yarısı boyunca her iki takım da fırsatlar buldu, ancak ilk yarıda gol gelmedi. 15. dakikada, ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Hakan, sert bir şut çekti, kaleci Akın topu çeldi. Arkasından seken topu savunma uzaklaştırmaya çalıştı ancak kısa düşen topa Denic’in vuruşu kaleci Akın’ın ellerinde kaldı.

34. dakikada Hakan Yeşil’in kaleyi gören noktadan yaptığı vuruşta, Denic kafayla müdahale etmeye çalıştı ama kaleci Akın, durumdan faydalandı ve topu çeldi. 39. dakikada savunma arkasına atılan topa kaleci Utku müdahale edemedi. Messaoudi, boş kaleye topu göndermek isteyince kaleci Utku yine ayak koyarak müdahale etti. 60. dakikada Kitsiou’nun sağ kanattan yaptığı ortada Denic, gelişine vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı ve Pendikspor’u 1-0 öne geçirdi.

Maçta son anlar heyecan doluydu. 90+4. dakikada Hüseyin Maldar, sağ çaprazda topla buluşarak ceza sahasına girdi ve sert bir şutla topu ağlara gönderdi. Pendikspor, karşılaşmayı 2-0 kazanarak önemli bir üç puan aldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Melih Kurt, Azem Zorlu, Rüştü Muhammed Orcan

PENDİKSPOR’UN KADROSU

Pendikspor: Utku Yuvakuran, Stelios Kitsiou, Yiğit Fidan, Vinko Soldo, Nuno Sequiera (Görkem Bitin dk. 88), Hakan Yeşil (Bekir Karadeniz dk. 56), Mesut Özdemir, Mallik Wilks (Berkay Sülüngöz dk. 88), Djordje Denic, Ahmet Karademir (Hüseyin Maldar dk. 69), Jonson Clarke-Harris (Thuram dk. 87)

Yedekler: Emre Koyuncu, Furkan Mehmet Doğan, Burhan Ersoy, Adnan Uğur

Teknik Direktör: Uğur Uçar

BANDIRMASPOR’UN KADROSU

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Cedric Hountondji, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Leandro Bacuna, Mulumba, Ndongala (Jetmir Topalli dk. 62), Muhammed Gümüşkaya (Hikmet Çiftçi dk. 62), Billal Messaoudi (Faruk Can Genç dk. 79), Wilson Samake (Douglas Tanque dk. 69)

Yedekler: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Emirhan Acar, Enes Aydın, Gani Burgaz, Cem Tuna Türkmen

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Denic (dk. 60), Hüseyin Maldar (dk. 90+4) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Mulumba, Leandro Bacuna, Atınç Nukan (Bandırmaspor), Kitsiou, Djordje Denic, Utku Yuvakuran (Pendikspor) – İSTANBUL