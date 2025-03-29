Pendikspor Çorum FK ile Berabere Kaldı

MAÇIN ÖZETİ

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Pendikspor, kendi sahasında oynadığı karşılaşmada Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede ilk golü atan taraf, 30. dakikada penaltı kazanan Çorum FK oldu. Ferhat Yazgan, penaltıyı kullanarak topu filelerle buluşturdu ve durumu 0-1 yaptı.

PENDİKSPOR’UN GOL ÜSTÜNLÜĞÜ

38. dakikada Pendikspor, rakibinin savunmasını aşarak ceza sahasına giren Eren’in pasıyla Verheydt ile eşitliği sağladı. Verheydt, arka direkte yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi ve skoru 0-2 yaptı.

60. dakikada Del Valle sol kanattan topu taşıyarak ceza sahasına ortaladı. Bekir, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve durumu 2-1 yaptı. 80. dakikada ise ceza sahasında topla buluşan Yonathan del Valle, yerden yaptığı vuruşla skoru 2-2’ye getirdi.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Müsabakanın hakem üçlüsü, Yunus Dursun, Hasan Erdoğan ve Mehmet Ali Vardar oldu. Pendikspor’un oyuncu kadrosu ise şu şekilde oluştu: Emre Koyuncu, Kitsious (Samet Asatekin dk. 73), Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Nuno Sequeira (Furkan Doğan dk. 46), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Mete Kaan Demir (Emeka Eze dk. 46), Samuel Saiz (Djorde Denic dk. 46), Yonathan del Valle, Jetmir Topalli (Efe Sayhan dk. 90). Çorum FK’nın kadrosu ise Hasan Hüseyin Akınay, Atila Turan, Zargo Toure, Loick Landre, Erkan Kaş, Burak Süleyman (Suat Kaya dk. 63), Ferhat Yazgan, Atakan Cangöz (Cosgun Diniyev dk. 46), Atakan Akkaynak (Tunahan Ergül dk. 63), Eren Karadağ (Amar Catic dk. 73), Thomas Verheydt (Ali Akman dk. 78) şeklindeydi.

GOLLER VE KARTLAR

Maçta Çorum FK’nın gollerini Ferhat Yazgan (dk. 30) ve Thomas Verheydt (dk. 38) atarken, Pendikspor’un gollerini Bekir Karadeniz (dk. 60) ve Yonathan del Valle (dk. 80) kaydetti. Ayrıca, Pendikspor’da Murat Akça, Nuno Sequeira ve Del Valle sarı kart gören oyuncular oldu.