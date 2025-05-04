Pendikspor, Fatih Karagümrük’ü 2-0 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Pendik

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Hüsnü Emre Çelimli, Cem Özbay

Siltaş Yapı Pendikspor, bu hafta sonunda sahasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maçta Pendikspor’un kadrosunda Emre Koyuncu, Kitsiou, Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Mesut Özdemir, Topalli, Denic, Del Valle, Eze ve Bekir Karadeniz görev yaptı. Zaman zaman yapılan oyuncu değişiklikleriyle birlikte Furkan Doğan, Mustafa Pektemek, Mete Kaan Demir ve Berkay Sülüngöz de oyuna dahil oldu.

FATİH KARAGÜMRÜK’ÜN KADROSU

Solwie Energy Fatih Karagümrük ise Emre Bilgin, Talha Ülvan, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Doh gibi oyuncuları kullandı. Ayrıca, Muhammed Mert, Camacho, Dovedan ve Serginho da maç esnasında yer aldılar. Maçın gollerini atan Eze, 19. dakikada, Sequeira ise 29. dakikada sahneye çıktı.

MAÇIN SONUCU VE ETKİLERİ

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında oynanan mücadelede, Siltaş Yapı Pendikspor, rakibini 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla birlikte Pendikspor, ligdeki 13. galibiyetini alarak puanını 48 yaparak 14. sıraya yükseldi. Öte yandan, bu maç sonrası 10. yenilgisini yaşayan Fatih Karagümrük, 63 puanda kalarak ligdeki sıralamasında bitime 1 hafta kala 3. sıraya geriledi.