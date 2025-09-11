Haberler

Pendikspor, Hamza Akman’ı kiraladı

HAMZA AKMAN’IN TRANSFERİ

Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, Eyüpspor’da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu Hamza Akman’ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Pendikspor’un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hoş geldin Hamza Akman! Pendikspor’umuz, Eyüpspor’dan Hamza Akman ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Pendikspor formasıyla başarılar Hamza” ifadeleri yer aldı.

Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki Hamza Akman, futbol kariyerine Danimarka’nın Sönderjyske takımında devam etti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Eyüpspor’a katılan Akman, burada 10 maçta forma giydi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çin Ekonomik Hedeflere Ulaşacak

Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri için 2025 yılına kadar çeşitli yeni çabaların sürdürüleceği, iç talep ve inovasyonun önemine vurgu yapıldı.
Haberler

Büyük Birlik Partisi Ziyareti Gerçekleşti

Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Murat Kesgin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yerel medya temsilcisini ziyaret etti ve il kongresini yıl sonuna kadar yapmayı planladıklarını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.