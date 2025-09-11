Pendikspor, Hamza Akman’ı kiraladı

HAMZA AKMAN’IN TRANSFERİ
Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, Eyüpspor’da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu Hamza Akman’ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Pendikspor’un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hoş geldin Hamza Akman! Pendikspor’umuz, Eyüpspor’dan Hamza Akman ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Pendikspor formasıyla başarılar Hamza” ifadeleri yer aldı.
Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki Hamza Akman, futbol kariyerine Danimarka’nın Sönderjyske takımında devam etti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Eyüpspor’a katılan Akman, burada 10 maçta forma giydi.