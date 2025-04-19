Pendikspor, Şanlıurfaspor’a 0-2 yenildi

PENDİKSPOR – ŞANLIURFASPOR MAÇ ÖZETİ

Pendikspor, Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında sahasında Şanlıurfaspor’a 2-0 mağlup oldu. Maçın başlangıcında 15. dakikada Şanlıurfaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Burak’ın pası ile topu alan Leandro Kappel yerden ortaladı. Begic’in vuruşunda top kale önünde Okyere’ye çarpıp filelerle buluştu. Böylece Şanlıurfaspor öne geçti. 0-1.

İLGİ ÇEKEN DAKİKALAR

30. dakikada Kaan Demir, sağ kanattan ceza sahasına girerek topu yerden Eze’ye aktardı. Eze’nin geriye pasında Topalli sert bir vuruş gerçekleştirdi ancak top savunmaya çarpıp dışarı gitti. 38. dakikada Samet Asatekin’in son çizgiden içeriye çevirdiği topu Kitsious, ayağının dışıyla vurarak kaleci Abdulkadir’in kornere çelmesini sağladı. 39. dakikada Bekir Karadeniz, ceza sahası sol çaprazında topla buluşarak altıpasın içine ortaladı fakat Jetmir Topalli ofsaytta olduğu için VAR incelemesi sonrasında hakem Arda Kardeşler golü iptal etti.

77. dakikada Kappel’in pasıyla topla buluşan Safa Kınalı, son çizgiden sert bir orta yaptı. Muscat’tan önce kaleci Erdem topu kornere çeldi. 88. dakikada kaleci Abdulkadir’in savunma arkasına gönderdiği uzun topta Sambou’dan sekerek Ogundu’nun önünde kaldı. Ogundu, ceza sahası sağ çaprazında gerçekleştirdiği paslaşmanın ardından sağa çekip sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2.

90+1. dakikada Safa’nın ara pasında sağ kanattan hareketlenen Ogundu, bekletmeden pasını Sambou’ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Sambou’nun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Hakemler: Arda Kardeşler, Emre Doğu, Serdar Soydan

Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin (Yonathan del Valle dk. 46), Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Nuno Sequiera, Kaan Demir (Efe Sayhan dk. 83), Kitsious, Djorde Denic, Jetmir Topalli (Samuel Saiz dk. 66), Emeka Eze, Bekir Karadeniz (Mustafa Pektemek dk. 74)

Yedekler: Emre Koyuncu, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Tarık Tekdal, Efehan Pekdemir, Ahmet Mert Koşar

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Çamoğlu, Alpay Çelebi, Zach Muscat, Çağrı Giritlioğlu (Nafican Yardımcı dk. 75), Hasan Hüseyin Acar (Hakan Erçelik dk. 74), Leandro Kappel (Fatih Eren dk. 81), Amar Begic, Akabueze (Bouly Sambou dk. 81), Wriedt Kwasi Okyere (Safa Kınalı dk. 68), Uchenna Ogundu

Yedekler: Enes Kalyoncu, Erzhan Tokotaev, Seyit Gazanfer, Jack Karadoğan, Ali Kerem Bostancı

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Okyere (dk. 15), Ogundu (dk. 88) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Emre Koyuncu (Pendikspor), Burak Çamoğlu (Şanlıurfaspor) – İSTANBUL