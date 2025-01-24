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Spor

Pendikspor, Sequeira İle Sözleşmesini Uzattı!

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TRANSFER GELİŞMELERİ

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, Portekizli sol bek Nuno Sequeira’nın sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı başardı. Kulübün resmi açıklamasında, “Pendikspor’umuz, Nuno Sequeira ile 2025-2026 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzattı.” ifadelerine yer verildi.

NUNO SEQUEIRA’NIN PERFORMANSI

Temmuz 2023’te kadroya dahil olan Sequeira, bu sezon ligde toplamda 15 maça çıkarak takımına katkı sağlıyor. Performansı ile dikkat çeken oyuncunun sözleşme uzatılması, kulüp yönetimi tarafından olumlu karşılanıyor.

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