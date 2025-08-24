Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, “İki Farklı Takım Gördük” Dedi

PENDİKSPOR’UN MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, Erzurumspor FK karşısında oynanan maçı ardından yaptığı açıklamada, “Sahada iki farklı Pendikspor izlettirdik” ifadelerini kullandı. Pendikspor, Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile 3-3 berabere kaldı. Maç sonrası yapılan basın toplantısında İlhan, takımının performansını değerlendirdi.

İlhan, “İlk yarıda, yaklaşık 13 dakikada 3-0 geriye düşmemize rağmen ikinci yarı için yaptığımız üç değişiklikle oyunu biraz daha düzelttik. Önde oynamaya başladık, biraz da rakip arkaya yaslanınca 3 gol bulduk” diye belirtti. Havanın ve atmosferin çok farklı olduğunu vurgulayan Teknik Sorumlu, “Farklı bir şey oldu; bir yazla bir kış gibi bir şey yaşadık. Burada aldığımız bir puan gerçekten değerliydi” şeklinde ekledi.

GELECEK İÇİN UMUTLAR

Metin İlhan, “Hepsinin ellerine sağlık, çocuklarımız mücadele ettiler. Buradan kaybetmeden dönmek bizim için mutluluk verici. İnşallah devamı gelecek” diyerek gelecek maçlar için umutlarını iletti. Erzurum’da yaşanan atmosferin de maç üzerindeki etkisine dikkat çekti.