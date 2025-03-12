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Pendikspor’un Yeni Teknik Direktörü Uğur Uçar

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ATANMASI

Pendikspor, Teknik Direktör Sedat Ağçay ile yollarını ayırdıktan sonra, takımın başına eski futbolcusu Uğur Uçar’ı getirdi. İstanbul temsilcisi, bu değişimin ardından bir açıklama yaptı.

İMZA TÖRENİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

Açıklamada, “Pendikspor ailesi olarak, eski oyuncumuz Uğur Uçar’ı teknik direktörümüz olarak yeniden aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Başkanımız Murat Özdemir’in katılımıyla bugün gerçekleşen imza töreninin ardından, Uğur Uçar takımımızın başına geçti” ifadelerine yer verildi. Kulüp, Uğur Uçar ile teknik ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyor.

KULÜBÜN HEDEFLERİNE VURGU

Pendikspor, Uğur Uçar ile birlikte siltaş yapı olan hedeflerine ulaşmayı umuyor. Bu yeni atama, kulübün gelecekteki performansını ve rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

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