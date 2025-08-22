Pennsylvania’da Vekil Waxman Yasa Tasarısı Sundular. Kripto Kazançları Yasaklanacak, Cezalar Belirlenecek. Kamu Görevlileri Kripto Kullanamaz

PENNSYLVANIA’DA YENİ YASA TASARISI

Pennsylvania’da Demokrat Partili vekil Ben Waxman, kamu görevlilerinin kripto paralardan kazanç elde etmesini yasaklayan bir yasa tasarısı sundu. HB1812 olarak adlandırılan düzenleme, kamu görevlilerinin ve ailelerinin kripto ticaretine katılmasını engellemeyi amaçlıyor. Waxman, bu düzenlemenin gerekçesini açıklarken, “Hiçbir kamu görevlisi makamını kripto üzerinden zenginleşmek için kullanmamalı.” ifadesini kullandı ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kendi memecoin’i üzerinden kazanç sağladığını belirtti. Ayrıca, kripto piyasalarının federal denetimden kaçırıldığını öne sürdü.

Tasarı, kamu görevlileri ve aile bireylerinin görev süreleri boyunca ve görev sonrası bir yıl içerisinde 1.000 doların üzerinde kripto işlemi yapmalarını yasaklıyor. Bununla birlikte, mevcut kripto varlıkların yasa yürürlüğe girdikten sonraki 90 gün içinde satılması zorunlu olacak. Düzenlemeye uymayanlar için 50.000 dolara kadar para cezası öngörülüyor, bazı durumlarda ise beş yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Bu tasarı ile kamu görevleri üzerinden kripto varlıklardan çıkar sağlama ihtimalinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

PENNSYLVANIA’DAKİ GEÇMİŞ PLANLAR

Pennsylvania’daki bu yeni düzenleme, eyaletin daha önce tartıştığı Bitcoin rezerv planıyla çelişiyor. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyetçi vekil Mike Cabell tarafından önerilen yasa teklifi, eyalet hazinesinin fonlarının yüzde 10’una kadarını Bitcoin’e yatırmasını öngörüyordu, ancak o tasarı komitede takılı kalmış durumda. Waxman’ın girişimi, ABD Kongresi’nde bazı Demokratların benzer yasak önerileriyle de paralellik gösteriyor. Federal düzeyde de kamu görevlilerinin kripto paraları teşvik etmesinin veya ticaret yapmasının engellenmesine yönelik tasarılar gündemde.