Pensilvanya’da Araç Kalabalığa Sürdü

ARACIN KALABALIK ÜZERİNE SÜRÜLMESİ

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, bir kişinin aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 2 yaralı olduğu bildiriliyor. Harrisburg kentinde, bölge sakinleri ‘Kipona Festivali’ için 3 gün boyunca toplandı.

YARALILAR VE SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Yetkililer, aracın kalabalığın üzerine sürülmesiyle ilgili detayları açıkladı. Harrisburg emniyet yetkilisi Thomas Carter, sürücünün gözaltına alındığını, yaralananların ise 1 çocuk ve tekerlekli sandalyede bulunan 1 kadın olduğunu aktardı.

Chp Myk Toplandı, Hazırlıklar Devam Ediyor

CHP, Genel Başkan Özgür Özel önderliğinde 4 saatlik bir toplantı yaparak 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve Parti Programı Çalıştayı'nın hazırlıklarını değerlendirdi.
Tunceli’de Barış İçin Yürüyüş Düzenlendi

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Tunceli'de gerçekleştirilen yürüyüşte toplumsal barışın önemi tartışıldı. DEM Parti İl Eş Başkanı barış mücadelesinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

