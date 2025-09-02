Pensilvanya’da Araç Kalabalığa Sürdü

ARACIN KALABALIK ÜZERİNE SÜRÜLMESİ

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, bir kişinin aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 2 yaralı olduğu bildiriliyor. Harrisburg kentinde, bölge sakinleri ‘Kipona Festivali’ için 3 gün boyunca toplandı.

YARALILAR VE SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Yetkililer, aracın kalabalığın üzerine sürülmesiyle ilgili detayları açıkladı. Harrisburg emniyet yetkilisi Thomas Carter, sürücünün gözaltına alındığını, yaralananların ise 1 çocuk ve tekerlekli sandalyede bulunan 1 kadın olduğunu aktardı.