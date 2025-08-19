Penta Teknoloji, 2025’te 14 Milyar TL’ye Ulaştı

2025’İN İLK YARISINDA YÜKSEK CİRO

PENTA Teknoloji, 2025’in ilk yarısında konsolide cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 14 milyar TL’ye yükselttiğini duyuruyor. Şirketin net karı ise 60,9 milyon TL’ye ulaşıyor. Türkiye genelinde 40’tan fazla teknoloji markasını sektörle buluşturan Penta Teknoloji, sunduğu katma değerli hizmetler ve dijitalleşme yatırımlarıyla bilişim teknolojilerinin öncü şirketleri arasında yer alıyor. Penta Teknoloji’nin 35’inci kuruluş yılını kutladığı 2025’in ilk yarısında ulaştığı finansal başarı, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisinin güçlü bir göstergesi oluyor. 2025’in ilk altı ayında konsolide cirosu yüzde 30’luk artışla 14 milyar TL’ye, brüt karı ise yüzde 30 artarak 994,4 milyon TL’ye ulaşıyor. Aynı dönemde 166,6 milyon TL vergi öncesi kar elde eden şirketin FAVÖK’ü yüzde 19 artışla 499 milyon TL olarak gerçekleşiyor. FAVÖK marjı ise yüzde 3,6 seviyesinde bulunuyor.

SEKTÖRÜ DÖNÜŞTÜRME VİZYONU

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin istikrarlı performansıyla sektördeki etkisini artırdığını ifade ediyor ve şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Türkiye’de herkesin en iyi teknolojiye kolayca erişebilmesi vizyonuyla çıktığımız bu yolda 35 yıldır kararlılıkla ilerliyoruz. Yenilikçi projelerimiz, geniş ürün ve hizmet ağımız, güçlü iş ortaklıklarımızla büyümemizi sürdürüyoruz. 2025 yılının ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla kaydettiğimiz güçlü büyüme, sağlam iş modelimizin ve stratejik odağımızın bir sonucudur. Bu başarının arkasında yalnızca finansal veriler değil, aynı zamanda her geçen gün gelişen dijital altyapımız, müşteri odaklı hizmet yaklaşımımız ve yüksek operasyonel kabiliyetimiz bulunuyor.”

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE İNOVASYON

Erünsal, 2025’in ilk yarısında pazarlama alanında farklı segmentlere hitap eden satış ve kanal stratejileriyle sektörde fark yarattıklarını vurguluyor. “Bugün geldiğimiz noktada tüm süreçlerimizde uçtan uca dijitalleşmeyi, veriyle karar almayı ve yapay zekayı işimizin doğal bir parçası haline getirmeyi önceliklendiriyoruz. Satıştan tedarik zincirine, müşteri deneyiminden finansal süreçlerimize kadar tüm iş akışlarımıza akıllı teknolojileri entegre ederek, operasyonel verimliliğimizi artırıyor, stratejik yetkinliklerimizi yeniden tanımlıyoruz.” Önümüzdeki dönemde de güçlü lojistik altyapısı, yetkin insan kaynağı, yenilikçi bakış açısı ve geniş ürün portföyüyle teknoloji dağıtımı alanında öncü rolünü pekiştirmeye ve sektörü ileri taşımaya devam edeceklerini sözlerine ekliyor.