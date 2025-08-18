Penta Teknoloji, 2025’te Hızla Büyüyor

POZİTİF FİNANSAL PERFORMANS

Penta Teknoloji, 2023 yılının ilk yarısında 60,9 milyon TL net kar elde ederek güçlü büyüme sürecini sürdürüyor. Türkiye genelinde 40’tan fazla teknoloji markasını sektörle bir araya getiren Penta, sunduğu katma değerli hizmetler ve dijitalleşme yatırımlarıyla bilişim teknolojileri alanında öncü şirketlerden biri olmayı başarıyor. Şirketin 35. kuruluş yılını kutlayacağı 2025’in ilk yarısında elde ettiği finansal başarı, sürdürülebilir büyüme stratejisinin güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Yılın ilk altı ayında Penta’nın konsolide cirosu yüzde 30 artışla 14 milyar TL’ye, brüt karı ise yüzde 30 artarak 994,4 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde şirket, 166,6 milyon TL vergi öncesi kar elde etti ve FAVÖK ise yüzde 19 artışla 499 milyon TL seviyesine geldi. FAVÖK marjı da yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşti.

SEKTÖRDEKİ ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin istikrarlı performansının sektördeki etkisini artırmaya devam ettiğini vurguladı. “Türkiye’de herkesin en iyi teknolojiye kolayca erişebilmesi vizyonuyla çıktığımız bu yolda 35 yıldır kararlılıkla ilerliyoruz. Yenilikçi projelerimiz, geniş ürün ve hizmet ağımız, güçlü iş ortaklıklarımızla büyümemizi sürdürüyoruz. 2025 yılının ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla kaydettiğimiz güçlü büyüme, sağlam iş modelimizin ve stratejik odağımızın bir sonucudur,” dedi.

Erünsal, bu başarının yalnızca finansal verilerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda “her geçen gün gelişen dijital altyapımız, müşteri odaklı hizmet yaklaşımımız ve yüksek operasyonel kabiliyetimiz” ile desteklendiğini belirtti. Özellikle 2025’in ilk yarısında, pazarlama alanında farklı segmentlere hitap eden satış ve kanal stratejileriyle sektörde fark oluşturduklarını ifade etti.

DİJİTALLEŞMEYE ÖNEM VERİYOR

General Müdür, “Bugün geldiğimiz noktada tüm süreçlerimizde uçtan uca dijitalleşmeyi, veriyle karar almayı ve yapay zekayı işimizin doğal bir parçası haline getirmeyi önceliklendiriyoruz,” şeklinde konuştu. Penta Teknoloji, satıştan tedarik zincirine, müşteri deneyiminden finansal süreçlere kadar tüm iş akışlarına akıllı teknolojilerin entegre edilmesiyle operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor. Erünsal, “Güçlü lojistik altyapımız, yetkin insan kaynağımız, yenilikçi bakış açımız ve geniş ürün portföyümüzle teknoloji dağıtımı alanında öncü rolümüzü pekiştirmeye ve sektörü ileri taşımaya devam edeceğiz,” diyerek gelecek hedeflerini özetledi.