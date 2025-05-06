Penta Teknoloji İlk Çeyrek Kârı 35,9 Milyon

Penta Teknoloji’nin yıllık performansı dikkat çekiyor. Şirket, 2025’in ilk çeyreğinde net karını 35,9 milyon liraya ulaştırdı. Yapılan açıklamaya göre, yılın ilk üç ayında Penta Teknoloji, finansal başarısını korudu. Konsolide cirosu yüzde 15 artışla 6,9 milyar liraya ulaşırken, brüt karı yüzde 17 artarak 506,7 milyon lira oldu. Aynı dönemde, yüzde 3,1 artan faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç (FAVÖK) 266,2 milyon lira olarak kaydedildi. FAVÖK marjı ise yüzde 3,8 olarak belirlendi. Şirket, vergi öncesi karını ise 101,3 milyon lira olarak açıkladı.

FINANSAL PERFORMANSA VURGU

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin kuruluşundan bu yana teknoloji alanındaki uzmanlığı, operasyonel verimliliği, dağıtım ağı ve bilgi teknolojileri altyapısıyla iş ortaklarına karlı ve rekabet avantajı sunmayı hedeflediğini belirtti. Türkiye’nin önde gelen katma değerli teknoloji dağıtıcılarından biri haline geldiklerini ifade eden Erünsal, “35 yıllık köklü geçmişimiz ve güçlü kurumsal birikimimizden aldığımız ilhamla dijital dönüşüme yatırım yapıyor, katma değerli hizmetlerimizle sektöre yön veriyoruz,” dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME YATIRIM

Penta Teknoloji, 40’tan fazla global ve yerel teknoloji markasının Türkiye’deki dağıtımını hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Erünsal, 2025’in ilk çeyreğinde karlılık ve ciroda sürekli büyümeyi sürdürmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. İleriye dönük işbirliklerini geliştirmeye ve yenilikçi projelerle teknolojinin geleceğinde lider olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, iş ortaklarının geleceklerini şekillendirmelerine katkı sunduklarını belirtti.