Penta Teknoloji, Penta Dijital’i Tanıttı

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE ÖNEMLİ BİR ADIM

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye ile bir araya getiren Penta Teknoloji, Türkiye’nin ilk B2B e-ticaret platformu Bayinet üzerinden sunduğu katma değerli hizmetleri Penta Dijital’e taşıdı. 40’tan fazla küresel markayı Türkiye ile buluşturan ve teknoloji ürünlerinin dağıtımında lider konumda olan Penta Teknoloji, dijitalleşme sürecinde önemli bir adım daha atarak Penta Dijital (pentadijital.com.tr) platformunu hayata geçirdi. Bu yeni platform, iş ortaklarının dijital dönüşüm süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine ve müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmalarına olanak sağlıyor.

PENTA DİJİTAL’İN AVANTAJLARI

Penta Dijital, kullanıcılarına güvenli ve kesintisiz erişim sunarak yüksek performans ve esneklik kazandırıyor. İş ortaklarının sıklıkla kullandıkları uygulamalara hızlı bir şekilde erişim sağlayan bu platform, operasyonlarını daha etkin bir şekilde yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı oluyor. İş ortaklarının dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmaları için de önemli bir katkı sağlıyor.

KATMA DEĞERLİ HİZMETLERİN YENİ DÖNEMİ

Penta Teknoloji, Türkiye’nin ilk B2B e-ticaret platformu olan bayinet.com.tr üzerinden sunduğu, Penta Abonelik Yönetimi, Penta Depom, Penta Entegrasyon Servisi, Penta Config Master gibi katma değerli hizmetleri Penta Dijital platformuna taşıyarak iş süreçlerini kolaylaştırmaya ve verimliliklerini artırmaya devam ediyor. Bu hizmetler, Penta Dijital’in güçlü altyapısıyla birleşerek iş ortaklarına daha kapsamlı bir destek sunuyor.

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, sektördeki 35 yıllık tecrübeleri ile 9 binden fazla iş ortağının satış verimliliğini ve rekabet gücünü artırdıklarını ifade etti. Dağıtımını üstlendikleri markaların pazar paylarını genişlettiklerini belirten Erünsal, “Dijitalleşmeye odaklanan yatırımlarımız, iş ortaklarımızın memnuniyetini önceliklendiren hizmet anlayışımız ve uzman kadromuzla paydaşlarımızı ve sektörü ileri taşıyoruz.” dedi. Penta Dijital’in güvenli altyapısı ile operasyonel mükemmelliği hedefleyen bir platform olarak hizmet vereceğini kaydeden Erünsal, “Dijital liderlik vizyonuyla büyüyerek sektördeki öncü uygulamalar arasındaki yerini alacak.” ifadelerini kullandı.