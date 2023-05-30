Pentagon: Çin, ABD’nin teklifini reddetti

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (PENTAGON), Çin ile ilgili açıklamada bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (PENTAGON), Çin’in ABD’nin görüşme teklifini reddettiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin’in ABD’nin iki ülkenin savunma bakanları arasında görüşme gerçekleştirilmesi teklifini reddettiğini açıkladı.

Çin, ABD’nin Singapur’da düzenlenecek Shangri-La Diyaloğu’nun oturum aralarında iki ülkenin savunma bakanları arasında görüşme gerçekleştirilmesi için yaptığı teklifi geri çevirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder konuya ilişkin açıklamasında, “Çin Halk Cumhuriyeti ABD’ye, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in bu hafta Singapur’da Çin Savunma Bakanı Li Shangfu ile görüşmesi için Mayıs başında yaptığımız teklifi reddettiklerini bildirdi” ifadelerini kullandı. Sözcü Ryder, “Çin’in ordular arası anlamlı görüşmeler gerçekleştirilmesi konusundaki isteksizliği, Çin ordusu ile açık iletişim hatları arama taahhüdümüzü azaltmayacak” dedi.

‘BAHANE’

ABD’li bir üst düzey savunma yetkilisi ise medyaya yaptığı açıklamada, Çin’in üst düzey ABD’li yetkililerden gelen görüşme tekliflerini reddetmesinin ilk olmadığını belirtti.

Son görüşme teklifinin reddedilmesini “bir dizi bahanenin sonuncusu” olarak nitelendiren yetkili, “Çin 2021’den bu yana Savunma Bakanlığı’ndan kilit lider angajmanları, çok sayıda daimi diyalog talebi ve yaklaşık 10 çalışma düzeyinde angajman için yapılan talepleri reddetti veya yanıtsız bıraktı” ifadelerini kullandı.

ABD Lİ’YE YAPTIRIM UYGULADI

ABD hükümeti, Çin’in Rus yapımı silahlar satın alması nedeniyle 2018’de Li Shangfu’ya yaptırım uygulamıştı. Ancak Pentagon, yaptırımların Li’nin Austin ile görüşmesine engel olmadığını belirtiyor.

Austin ve Çinli mevkidaşı Li, önümüzdeki hafta sonu Singapur’da gerçekleştirilecek savunma forumu Shangri-La Diyaloğu’na katılacak.