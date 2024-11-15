“Pentagon’da Atama Krizi: Trump’ın Tercihleri”

ABD’NİN YENİ SAVUNMA BAKANI AÇIKLAMALARI ŞOKE EDİYOR

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanı olarak bir televizyon yorumcusu olan eski yüzbaşı Pete Hegseth’i seçmesi, Pentagon içinde ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. İddialara göre Trump ve ekibi, yeni dönemde ordu içerisinde tasfiye edilecek üst düzey generallerin bir listesini hazırlamaya başladı. Bu gelişme, özellikle Trump yönetiminin yaklaşan dönemine dair endişeleri artırıyor.

ULUSAL İSTİHBARAT DİREKTÖRÜ ADAYI TULSI GABBARD

Seçilmiş Başkan Trump’ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı, eski Demokrat ve yeni Trump destekçisi Tulsi Gabbard oldu. Bu atama, medyada yoğun tartışmalara yol açmış durumda. Haftanın en çok konuşulan bir diğer ataması ise Adalet Bakanı adayı Matt Gaetz oldu. Gaetz’in, Adalet Bakanlığı ve Kongre tarafından soruşturmalara maruz kalmış olması, Cumhuriyetçiler arasında dahi şaşkınlıkla karşılanıyor.

HEGSETH’İN PENTAGON’A SEÇİLMESİ TARTIŞMALARA YOL AÇIYOR

Fox News’de televizyon sunuculuğu yapan ve Savunma Bakanı olarak aday gösterilen Pete Hegseth’in durumu, Pentagon’da büyük bir etki yaratıyor. Irak, Afganistan ve Guantanamo’da görev yapmış olmasına rağmen, Hegseth’in askerî yönetim tecrübesi bulunmuyor. 44 yaşındaki TV yorumcusu, geçmişte ABD ordusunun “kadınsılaştırıldığını” ve bu durumun zayıflamaya yol açtığını savunuyor. Ayrıca, kadınların orduda savaş rollerinde bulunmaması gerektiğini düşünüyor ve Pentagon’un “temizlenmesi” gerektiğini ileri sürüyor.

PENTAGON’DA ŞOK VE ENDİŞE

ABD medyasına sızdırılan bilgilere göre, Pentagon’daki üst düzey yetkililer Hegseth ile ilgili “süpermarket bile yönetmesine izin verir misiniz?” gibi sorular soruyor. Bir Pentagon yetkilisi, “İnsanlar şokta. O, devlette hiç çalışmamış biri ve sadece bir Fox News çalışanı” diyor. Trump’ın geçiş ekibinin, kovulacak generaller listesi hazırladığı ve Pentagon’da üst düzey tasfiyelere gideceği belirtiliyor. Bu listeye, Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown Jr.’ın da dahil olabileceği iddia ediliyor.