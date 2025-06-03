Pentagon, DHS’ye Geçici Destek Verecek

PENTAGON’DAN GEÇİCİ DESTEK AÇIKLAMASI

ABD Savunma Bakanlığı, sivil personelinin sınır güvenliği ve göçmenlik uygulamalarıyla alakalı konularda İç Güvenlik Bakanlığına “geçici” destek verme izni alındığını açıkladı. Pentagon, İç Güvenlik Bakanlığı ve sınır güvenliği konularında önemli bir duyuruda bulundu. Alınan yeni kararla, Pentagon’a bağlı sivil personelin, güney sınırının güvenliği ve göçmenlik uygulamalarıyla ilgili olarak DHS’ye “geçici” destek sağlamasının önünün açıldığı ifade edildi.

KARAR, ULUSAL GÜVENLİK HEDEFLERİNİ DESTEKLİYOR

Açıklamada, bu kararın ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin sınır güvenliği politikasıyla uyumlu olduğunun altı çizildi. “Pentagon’un sivil çalışanlarının DHS’yi desteklemesine izin verilmesi, ulusal güvenlik hedeflerimize ulaşma konusunda halihazırda kaydedilen ilerlemeyi hızlandıracak.” denildi. Bu düzenleme, sınır güvenliği konusunda atılacak adımlar bakımından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.