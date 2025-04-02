Pentagon: Orta Doğu’ya Askeri Takviye

ORTA DOĞU’DA İSTİKRARİ DESTEKLEMEK

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, Orta Doğu’da “istikrarı desteklemek, saldırgan davranışları önlemek ve serbest ticaret akışını korumak” amacıyla harekete geçtiklerini açıkladı. Parnell, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatı doğrultusunda, ABD’nin bölgedeki askeri kapasitesinin artırılacağını vurguladı.

SAVUNMA KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Bölgeye ek savaş uçaklarının konuşlandırılacağını belirten Parnell, bu sayede ABD’nin hava savunma kapasitesinin yükseleceğini ifade etti. Böylece, güçlendirilen askeri varlık ile bölgedeki güvenlik durumunun iyileştirilmesi hedefleniyor.